Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 09:35

Песков не стал уточнять, выдвигают ли США идеи по урегулированию на Украине

Коллаж © Life.ru / flickr / Trump White House Archived

Коллаж © Life.ru / flickr / Trump White House Archived

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сообщил о наличии конкретных предложений от новой администрации США по разрешению ситуации в Украине.

«Мы уже поднимали эту тему, и пока добавить нечего», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступали ли какие-либо конкретные идеи или предложения от новой администрации США в ходе активизации контактов между различными ведомствами.

МИД положил конец спорам о том, говорили Путин с Трампом, или нет
МИД положил конец спорам о том, говорили Путин с Трампом, или нет

Ранее Дональд Трамп сообщил, что надеется встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «в подходящий момент». Он также отметил, что уже общался с Путиным по телефону, но не стал уточнять продолжительность разговора.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar