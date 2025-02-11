Песков не стал уточнять, выдвигают ли США идеи по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сообщил о наличии конкретных предложений от новой администрации США по разрешению ситуации в Украине.

«Мы уже поднимали эту тему, и пока добавить нечего», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступали ли какие-либо конкретные идеи или предложения от новой администрации США в ходе активизации контактов между различными ведомствами.