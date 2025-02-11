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Регион
11 февраля, 10:02

Песков считает, что репост Трампом слов Путина не говорит о сближении позиций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недавний репост лидера США Дональда Трампа не говорит о его сближении с Россией. Речь идёт о публикации, которую глава Америки сделал в социальной сети Truth Social. Он выложил ссылку на новость телеканала NBC News, в которой цитируют Путина.

«Не думаю», — ответил Песков на вопрос о сближении Трампа с Путиным.

Напомним, ранее Трамп сделал репост статьи телеканала NBC News, в которой цитируют фразу из выступления Владимира Путина. Вероятно, особенно главу Белого дома впечатлила фраза «Европа встанет у ног хозяина». В Кремле отметили, что заявления Путина наблюдают и анализируют во всём мире, включая Вашингтон.

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Александр Юнашев
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