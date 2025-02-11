Песков считает, что репост Трампом слов Путина не говорит о сближении позиций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недавний репост лидера США Дональда Трампа не говорит о его сближении с Россией. Речь идёт о публикации, которую глава Америки сделал в социальной сети Truth Social. Он выложил ссылку на новость телеканала NBC News, в которой цитируют Путина.