Главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу отсутствия депутатов Верховной рады на заседании в Киеве, так как многие из них присутствовали на национальном молитвенном завтраке в США. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Зеленский отметил, что «половина» депутатов вместо работы в Раде выбрали поездку в Вашингтон, тогда как сам он не был приглашен на это мероприятие. Журналисты предполагают, что бывший комик испытывает недовольство, полагая, что такое событие может иметь для него негативные последствия.

Национальный молитвенный завтрак мог стать местом для обсуждения возможного ухода Зеленского с поста, причём у него за спиной. На мероприятии собрались тысячи участников. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попытался оправдаться перед Зеленским, заявив, что на завтрак пришли всего 37 депутатов, которые прибыли в Вашингтон для «перезагрузки отношений».

Автор статьи Дмитрий Бавырин подчеркнул, что если бы Трамп пригласил Зеленского на завтрак, тот с радостью принял бы участие в обмен на поддержку в виде оружия и финансовой помощи. Однако отсутствие приглашения вызывает у украинского президента опасения, что американские и украинские элиты могут объединиться против него.