На большом воздушном шаре: Неутомимый Фёдор Конюхов покусился на новый рекорд

В этом году путешественник Фёдор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло намерены установить новый национальный рекорд, поднявшись на воздушном шаре на высоту 12 километров. Об этом сообщают наш коллеги с телеканала «Звезда».

«Мы будем осуществлять этот проект на Алтае. Федор Конюхов и Иван Меняйло попытаются достичь высоты 12 километров и установить новый национальный рекорд», — рассказал Оскар Конюхов, яхтсмен и сын знаменитого путешественника, который уже 30 лет руководит Экспедиционным штабом всех его приключений.