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Регион
11 февраля, 12:59

На большом воздушном шаре: Неутомимый Фёдор Конюхов покусился на новый рекорд

Конюхов и Меняйло попытаются подняться на высоту 12 километров на воздушном шаре

В этом году путешественник Фёдор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло намерены установить новый национальный рекорд, поднявшись на воздушном шаре на высоту 12 километров. Об этом сообщают наш коллеги с телеканала «Звезда».

«Мы будем осуществлять этот проект на Алтае. Федор Конюхов и Иван Меняйло попытаются достичь высоты 12 километров и установить новый национальный рекорд», — рассказал Оскар Конюхов, яхтсмен и сын знаменитого путешественника, который уже 30 лет руководит Экспедиционным штабом всех его приключений.

Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд
Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд

Ранее 73-летний Фёдор Конюхов стал первым человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке, потратив на это 68 дней. Он выбрал один из самых сложных и рискованных маршрутов для своего путешествия и даже в какой-то момент перестал выходить на связь 9-бального шторма, заставив всех поволноваться.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Марина Фещенко
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