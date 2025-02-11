На большом воздушном шаре: Неутомимый Фёдор Конюхов покусился на новый рекорд
Конюхов и Меняйло попытаются подняться на высоту 12 километров на воздушном шаре
В этом году путешественник Фёдор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло намерены установить новый национальный рекорд, поднявшись на воздушном шаре на высоту 12 километров. Об этом сообщают наш коллеги с телеканала «Звезда».
«Мы будем осуществлять этот проект на Алтае. Федор Конюхов и Иван Меняйло попытаются достичь высоты 12 километров и установить новый национальный рекорд», — рассказал Оскар Конюхов, яхтсмен и сын знаменитого путешественника, который уже 30 лет руководит Экспедиционным штабом всех его приключений.
Ранее 73-летний Фёдор Конюхов стал первым человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке, потратив на это 68 дней. Он выбрал один из самых сложных и рискованных маршрутов для своего путешествия и даже в какой-то момент перестал выходить на связь 9-бального шторма, заставив всех поволноваться.
ТАСС / Владимир Смирнов