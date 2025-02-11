Заторы на дорогах и закрытые школы: На Стамбул обрушился мощный снегопад
Turkiye Today: В нескольких районах Стамбула закрыли школы из-за снегопада
На Стамбул обрушился мощный снегопад. Из-за плохих погодных условий в городе образовались огромные пробки, водителям трудно передвигаться по дорогам, сообщает издание Turkiye Today.
В Стамбуле бушует снегопад. Видео © X / schunnaq, rabia_byrm, hr_eventhunter
В ряде районов Стамбула образовались заторы. Кроме того, в городе были отменены занятия в школах. В аэропорту задерживаются или отменены десятки рейсов.
«Во вторник, 11 февраля были закрыты школы в районах Стамбула, включая Башакшехир, Эсеньюрт, Султангази, Бейкоз, Авджилар и Арнавуткей», — указано в статье.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Японии уже несколько дней валит снег, который нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение во многих областях. На северо-востоке страны погибли уже четыре человека. В стране Восходящего Солнца закрыли около 370 школ, а также множество магазинов. Кроме того, были отменены рейсы во многих аэропортах.