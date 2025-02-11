Заторы на дорогах и закрытые школы: На Стамбул обрушился мощный снегопад

На Стамбул обрушился мощный снегопад. Из-за плохих погодных условий в городе образовались огромные пробки, водителям трудно передвигаться по дорогам, сообщает издание Turkiye Today.

В ряде районов Стамбула образовались заторы. Кроме того, в городе были отменены занятия в школах. В аэропорту задерживаются или отменены десятки рейсов.