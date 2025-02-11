На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключили высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1», электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ «Днепровская», заявили в пресс-службе энергообъекта.

«На ЗАЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — указано в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». В настоящее время оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Представители станции уточнили, что уровень радиации находится без изменений, он соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.