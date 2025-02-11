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11 февраля, 16:21

На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия электроснабжения

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключили высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1», электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ «Днепровская», заявили в пресс-службе энергообъекта.

«На ЗАЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — указано в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». В настоящее время оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Представители станции уточнили, что уровень радиации находится без изменений, он соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

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А ранее Life.ru писал, что в декабре 2024 года на ЗАЭС отключилась линия электроснабжения. Это произошло действием автоматики. Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано. Через пару дней линию электропередачи вновь запустили.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Дарья Нарыкова
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