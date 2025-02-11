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Регион
11 февраля, 17:09
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«Я в своей стезе»: Депутат-генерал Гурулёв объяснил Юнашеву переход в другой комитет

Депутат-генерал Гурулёв заявил, что на новом месте находится в своей стезе

Депутат Андрей Гурулёв рассказал, почему переходит из комитета по обороне в комитет по региональной политике. Его ответ опубликовал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Андрей Гурулёв о переходе в другой комитет. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Я проработал два с половиной года замгубернатора Забайкальского края. Я постоянно работаю на земле, я очень хорошо эти проблемы знаю. Не каждому дано умение общаться с народом, поэтому я в своей стезе. Нормально всё», — поделился парламентарий.

И хотя многие расценили должностную рокировку понижением, сам Гурулёв, похоже, так не считает. По словам Юнашева, «раскадровка» могла произойти из-за резких высказываний генерала. Парламентарий предлагал вернуть понятие «враг народа» и призывал нанести ядерный удар по некоторым недружественным странам.

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Напомним, ранее Госдума исключила депутата-генерала Гурулёва из состава комитета по обороне. Теперь парламентарий будет работать в комитете по региональной политике. Сам он поддерживал это решение. По мнению Гурулёва, проблемы региона всегда требовали особого внимания.

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Life.ru

Александр Юнашев
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