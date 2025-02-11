«Я в своей стезе»: Депутат-генерал Гурулёв объяснил Юнашеву переход в другой комитет

Депутат Андрей Гурулёв рассказал, почему переходит из комитета по обороне в комитет по региональной политике. Его ответ опубликовал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Андрей Гурулёв о переходе в другой комитет. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Я проработал два с половиной года замгубернатора Забайкальского края. Я постоянно работаю на земле, я очень хорошо эти проблемы знаю. Не каждому дано умение общаться с народом, поэтому я в своей стезе. Нормально всё», — поделился парламентарий.

И хотя многие расценили должностную рокировку понижением, сам Гурулёв, похоже, так не считает. По словам Юнашева, «раскадровка» могла произойти из-за резких высказываний генерала. Парламентарий предлагал вернуть понятие «враг народа» и призывал нанести ядерный удар по некоторым недружественным странам.