В офисе Зеленского заявили об ударе баллистическими ракетами по Киеву
ВС РФ утром 12 февраля нанесли массированный ракетный удар по Киеву, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
«Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами... В некоторых районах города после удара пропало электричество», — говорится в сообщении.
Напомним, после серии ночных взрывов в Киеве загорелись склады. Огонь, в частности, полыхал в Голосеевском районе украинской столицы. Незадолго до этого мэр города Виталий Кличко также сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве. Военкоры пишут, что 12 февраля по Киеву ударило рекордное количество российских «Искандеров».
МЧС Киевской области