В офисе Зеленского заявили об ударе баллистическими ракетами по Киеву

«Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами... В некоторых районах города после удара пропало электричество» , — говорится в сообщении.

Атаку «Калибрами» по Украине назвали одной из мощнейших за время СВО

Атаку «Калибрами» по Украине назвали одной из мощнейших за время СВО

Напомним, после серии ночных взрывов в Киеве загорелись склады. Огонь, в частности, полыхал в Голосеевском районе украинской столицы. Незадолго до этого мэр города Виталий Кличко также сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве. Военкоры пишут, что 12 февраля по Киеву ударило рекордное количество российских «Искандеров».