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12 февраля, 11:54

Автозаки выстроились на парад у здания Рады

Украинский депутат Федина показала «парад» автозаков у здания Рады

Автозаки у здания Верховной рады Украины. Фото © Соцсети Софии Фединой

Автозаки у здания Верховной рады Украины. Фото © Соцсети Софии Фединой

Около здания Верховной рады Украины выстроилась целая цепочка автозаков. Депутат парламента София Федина опубликовала фотографию в своих соцсетях и предположила, что сейчас в Раде будет проходить акция родственников украинских военных с вопросами о судьбе тысяч бойцов ВСУ.

«Парад автозаков под Радой... это так слуги (депутаты партии партии «Слуга народа» — прим. Life.ru) панически боятся семей военнопленных и пропавших без вести, которые пришли напомнить о тысячах наших военнослужащих», — написала Федина.

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Ранее на Украине начался приём на контрактную службу новобранцев в возрасте 18-24 лет. Всем пожелавшим вступить в ряды ВСУ, пообещали дать миллион гривен (около 2,3 млн руб.) тремя выплатами: 20% сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на год. Попытка главаря режима залатать потери на фронте за счёт 18-летних может обернуться для него крупным бунтом, считает бывший офицер украинской службы безопасности.

Полина Никифорова
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