В Ленобласти 14-летний подросток приставал к третьекласснице

В Кировском районе Ленинградской области 14-летнего иностранного подростка заподозрили в домогательствах к ученице начальных классов, сообщает издание «Конкретно.ру».

Мать девятилетней девочки, проживающая в Кировске, обратилась в полицию, заявив, что 10 февраля подросток совершил сексуальные действия в отношении её дочери. При этом он был в темно-желтой куртке.

На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался мигрант, который не учится и не работает, а его семья зарегистрирована на миграционном учёте. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.