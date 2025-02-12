В Ленобласти 14-летний подросток приставал к третьекласснице
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexeisido
В Кировском районе Ленинградской области 14-летнего иностранного подростка заподозрили в домогательствах к ученице начальных классов, сообщает издание «Конкретно.ру».
Мать девятилетней девочки, проживающая в Кировске, обратилась в полицию, заявив, что 10 февраля подросток совершил сексуальные действия в отношении её дочери. При этом он был в темно-желтой куртке.
На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался мигрант, который не учится и не работает, а его семья зарегистрирована на миграционном учёте. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в Красногорске поймали извращенца, пристававшего к школьнице в лифте. В кабине он набросился на семиклассницу, схватил за ягодицы, несколько раз поцеловал в щёку и попытался поцеловать в губы. А в Нижегородской области жителя города Балахны обвиняют в развратных действиях в отношении нескольких подростков, сейчас подозреваемый отправлен в СИЗО.