Украинские военнослужащие начали использовать новый термин для обозначения убитых товарищей в Курской области — вместо привычного «двухсотых» они стали называть их «кактусами», сообщает «Северный ветер».

Бойцы группировки войск «Север» отмечают, что сталкиваются с этим выражением впервые. В подтверждение своих слов они опубликовали фрагмент перехваченных переговоров.

«Похоже, противник пытается скрыть свои потери после неудачного контрнаступления и вскоре вновь отправит личный состав на убой», — делают выводы бойцы.

Кроме того, стало известно, что украинские военные не понимают, как выполнить приказ главкома ВСУ Александра Сырского, который требует «любой ценой» эвакуировать технику и тела своих солдат из районов Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Другие участки фронта в этом приказе не упоминаются.