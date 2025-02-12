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12 февраля, 13:39
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ВСУ ввели «колючий» синоним для обозначения «двухсотых», чтобы засекретить потери

«СВ»: ВСУ ввели новый термин для обозначения убитых солдат в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские военнослужащие начали использовать новый термин для обозначения убитых товарищей в Курской области — вместо привычного «двухсотых» они стали называть их «кактусами», сообщает «Северный ветер».

Бойцы группировки войск «Север» отмечают, что сталкиваются с этим выражением впервые. В подтверждение своих слов они опубликовали фрагмент перехваченных переговоров.

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«Похоже, противник пытается скрыть свои потери после неудачного контрнаступления и вскоре вновь отправит личный состав на убой», — делают выводы бойцы.

Кроме того, стало известно, что украинские военные не понимают, как выполнить приказ главкома ВСУ Александра Сырского, который требует «любой ценой» эвакуировать технику и тела своих солдат из районов Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Другие участки фронта в этом приказе не упоминаются.

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Ранее стало известно, что власти США скрывают данные о потерях ВСУ ради лучшей позиции на возможных мирных переговорах. Даже украинское руководство не делится с союзниками реальными цифрами, считают зарубежные эксперты.

Марина Фещенко
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