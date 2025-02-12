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Регион
12 февраля, 16:55

CNN утверждает, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп утром в среду, 12 февраля, провели телефонный разговор, утверждает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Никаких подробностей не приводится, официально информация ни Москвой, ни Вашингтоном пока не подтверждается.

Как уже писал Life.ru, 9 февраля президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с Путиным. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о переговорах между лидерами. Политолог объяснил, почему тему переговоров Путина с президентом США держат в строгой секретности.

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Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Александра Вишнякова
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