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12 февраля, 22:29

Белоруссия освободила гражданина США и ещё двоих заключённых

Минск выпустил на свободу гражданина США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Также освобождены два белоруса, один из которых ранее работал на «Радио Свобода»*, подчеркнула она на брифинге для журналистов.

«Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии», — заявила Левитт.

Впрочем, представитель Белого дома не стала сообщать никаких подробностей об освобождённых и раскрывать их личности.

Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля
Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля

Накануне также стало известно об освобождении Россией бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, осуждённого за контрабанду наркотиков. Штаты в ответ вернут на родину Александра Винника, который обвинялся за океаном в финансовых махинациях.

* Внесён в список СМИ-иноагентов и в реестр нежелательных организаций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / webhobbit

Антон Голыбин
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