Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог совершит продолжительный визит в Европу, посетив сразу три государства. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Цель визита — обсуждение вопросов, касающихся урегулирования украинского конфликта. После участия в Мюнхенской конференции по безопасности он отправится в штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, а затем посетит Незалежную.