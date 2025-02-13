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13 февраля, 01:20

Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог совершит продолжительный визит в Европу, посетив сразу три государства. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Цель визита — обсуждение вопросов, касающихся урегулирования украинского конфликта. После участия в Мюнхенской конференции по безопасности он отправится в штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, а затем посетит Незалежную.

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Ожидается, что на предстоящей конференции в Мюнхене Келлог озвучит план Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Ранее в Пентагоне заявляли, якобы президент США заинтересован в скорейшем достижении мирной сделки.

Обложка ©

Х / Keith Kellogg

Антон Голыбин
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