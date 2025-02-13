Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог совершит продолжительный визит в Европу, посетив сразу три государства. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
«Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Цель визита — обсуждение вопросов, касающихся урегулирования украинского конфликта. После участия в Мюнхенской конференции по безопасности он отправится в штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, а затем посетит Незалежную.
Ожидается, что на предстоящей конференции в Мюнхене Келлог озвучит план Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Ранее в Пентагоне заявляли, якобы президент США заинтересован в скорейшем достижении мирной сделки.
Х / Keith Kellogg