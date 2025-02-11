Шеф Пентагона заявил, что Трамп рассчитывает на скорую сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп привержен «скорому» достижению мирной сделки по Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил», — сказал Хегсет журналистам.
После этого, по его словам, США закончат переоценку развёртывания своих сил в мире.
Напомним, ранее Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы. При этом залежи ископаемых, которые ему уже пообещал Зеленский, сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже вошли в состав России. Спустя всего несколько дней президент США изменил сумму сделки, увеличив конечную стоимость в 1000 раз. Также Трамп заявил, что Украина должна обеспечивать безопасность американских инвестиций, иначе она потенциально может стать частью России «в какой-то день».
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