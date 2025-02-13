Медведев призвал США перестать «надувать щёки» и усвоить важный урок

США следует усвоить урок, что в мире нет и быть не может главной страны. Именно поэтому поиск и налаживание контактов важнее «надувания щёк». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей публикации во «ВКонтакте».