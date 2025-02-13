Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 06:45

Медведев призвал США перестать «надувать щёки» и усвоить важный урок

Медведев: США следует уяснить, что в мире нет и никогда не будет главной страны

США следует усвоить урок, что в мире нет и быть не может главной страны. Именно поэтому поиск и налаживание контактов важнее «надувания щёк». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей публикации во «ВКонтакте».

«В нашем маленьком противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты. Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство (бюрократия США)», — заметил Медведев.

Медведев также посоветовал Штатам вместо «надувания щёк» обратиться к налаживанию контактов и проведению консультаций.

Песков: Путин поддержал тезис Трампа о совместном сотрудничестве
Песков: Путин поддержал тезис Трампа о совместном сотрудничестве

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером, продлившийся почти полтора часа. Во время беседы главы государств обсудили обмен гражданами РФ и США, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и развитие двусторонних отношений. В Совете Федерации РФ позднее заявили, что первый разговор лидеров США и России вошёл в историю и поверг Европу в настоящий ужас.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar