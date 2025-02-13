Истерики, проблемы со сном и апатия: «Барометрический удар» массово атакует российских детей

В последние дни в России родители столкнулись с необычными проявлениями у своих детей: у них участились истерики, а также возникли проблемы со сном. Как сообщает SHOT, несовершеннолетних атаковал «барометрический удар».

Несколько педиатров из Центрального федерального округа поделились, что в их практике наблюдается значительное количество обращений от родителей, обеспокоенных поведением своих детей. Взрослые проводят обследования, измеряют температуру и пытаются найти причину, но, похоже, проблема связана с резкими изменениями атмосферного давления.

Родители рассказывают о следующих симптомах, которые они наблюдают у своих детей:

Дети в возрасте до двух лет испытывают трудности со сном, они кричат, плачут и не могут успокоиться, даже если использовать привычные методы.

Дети от двух до пяти лет могут впадать в истерику, которая длится до полутора-двух часов. Успокоить их также сложно из-за повышенной раздражительности — любое действие родителя вызывает гнев и новый приступ крика.

У многих детей также отмечается снижение аппетита и апатия — отсутствие интереса к игрушкам и даже мультфильмам.