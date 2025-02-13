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13 февраля, 07:28

Истерики, проблемы со сном и апатия: «Барометрический удар» массово атакует российских детей

SHOT: У детей в РФ наблюдаются истерики и апатия из-за «барометрического удара»

В последние дни в России родители столкнулись с необычными проявлениями у своих детей: у них участились истерики, а также возникли проблемы со сном. Как сообщает SHOT, несовершеннолетних атаковал «барометрический удар».

Несколько педиатров из Центрального федерального округа поделились, что в их практике наблюдается значительное количество обращений от родителей, обеспокоенных поведением своих детей. Взрослые проводят обследования, измеряют температуру и пытаются найти причину, но, похоже, проблема связана с резкими изменениями атмосферного давления.

Родители рассказывают о следующих симптомах, которые они наблюдают у своих детей:

  • Дети в возрасте до двух лет испытывают трудности со сном, они кричат, плачут и не могут успокоиться, даже если использовать привычные методы.
  • Дети от двух до пяти лет могут впадать в истерику, которая длится до полутора-двух часов. Успокоить их также сложно из-за повышенной раздражительности — любое действие родителя вызывает гнев и новый приступ крика.
  • У многих детей также отмечается снижение аппетита и апатия — отсутствие интереса к игрушкам и даже мультфильмам.
На фоне «барометрического удара» у россиянина четыре дня шла кровь из носа
На фоне «барометрического удара» у россиянина четыре дня шла кровь из носа

Напомним, что центральная Россия попала под «барометрический удар», из-за антициклона люди массово вызывают скорые. Россияне теряют сознание, жалуются на сильнейшие головные боли и кровотечения из носа, вялость и нехватку сил. Под «барометрический удар» прежде всего попали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калужской и Владимирской областей. Врач рассказала, как спасти свой организм в таких условиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatyana Dzemileva

Никита Никонов
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