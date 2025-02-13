Бизнесмены в РФ будут больше платить за музыку
РБК: Российский бизнес столкнётся с увеличением отчислений за музыку
Бизнес в России ожидает увеличения выплат за использование музыки по новым ставкам Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
«Кофейня площадью 100 квадратных метров: рост на 18% — с 6,8 тысячи до восемь тысяч рублей. Ресторан площадью 100 квадратных метров: рост на 8% — с 7,4 тысячи до восемь тысяч рублей», — доложил источник.
Хозяева торговых центров площадью в пять тысяч квадратных метров будут платить больше на 12% — с 22,7 тысячи до 25,5 тысячи рублей. А вот фитнес-клубы площадью в 250 квадратов будут платить как прежде — девять тысяч рублей. Изменения коснутся многих, так как варьируются в зависимости от города.
В РАО пояснили, что причиной пересмотра тарифов стала «естественная эволюция рынка». Так, границы между типами заведений общественного питания стали более размытыми. В предыдущих тарифах для предприятий общепита были критерии, унаследованные с ГОСТ 30389-2013, введённого в 2013 году. Это приводило к разногласиям и спорам о применении тарифов.
Ранее Life.ru писал, что 28 февраля 2024 года Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы у иноагентов. Таким образом, ответственность за его нарушение будет возлагаться как на того, кто распространяет рекламу, так и на рекламодателя. В Госдуме позже заявили об огромных финансовых потерях иностранных агентов вследствие введения таких мер.
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