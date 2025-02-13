Бизнесмены в РФ будут больше платить за музыку

Бизнес в России ожидает увеличения выплат за использование музыки по новым ставкам Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

«Кофейня площадью 100 квадратных метров: рост на 18% — с 6,8 тысячи до восемь тысяч рублей. Ресторан площадью 100 квадратных метров: рост на 8% — с 7,4 тысячи до восемь тысяч рублей», — доложил источник.

Хозяева торговых центров площадью в пять тысяч квадратных метров будут платить больше на 12% — с 22,7 тысячи до 25,5 тысячи рублей. А вот фитнес-клубы площадью в 250 квадратов будут платить как прежде — девять тысяч рублей. Изменения коснутся многих, так как варьируются в зависимости от города.