Генсек НАТО пригрозил катастрофой в случае гипотетического конфликта с Россией

Гипотетический конфликт между Россией и НАТО приведёт к «катастрофическим результатам». Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

По мнению Рютте, у НАТО нет никаких шансов без членства США и их военной поддержки, поскольку европейская оборона слаба.