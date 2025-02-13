Генсек НАТО пригрозил катастрофой в случае гипотетического конфликта с Россией
Гипотетический конфликт между Россией и НАТО приведёт к «катастрофическим результатам». Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.
По мнению Рютте, у НАТО нет никаких шансов без членства США и их военной поддержки, поскольку европейская оборона слаба.
А ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет разрушил мечты Украины о вступлении в НАТО. По его словам, правительство Штатов считает нереалистичным такое развитие событий. Украинские чиновники были разочарованы такими словами министра обороны США.
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