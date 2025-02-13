«Самое время бежать в обменники»: Аналитик рассказал Life.ru, на сколько ещё упадёт доллар

Если вы собираетесь в отпуск, планируете крупную покупку, копите на отпуск — сейчас самое время бежать в обменники и скупать доллары, менять свою валюту. Потому что другого такого шанса может и не быть. Однако если у вас есть большой капитал в рублях, я бы не советовал сейчас все деньги вкладывать в доллар.