«Самое время бежать в обменники»: Аналитик рассказал Life.ru, на сколько ещё упадёт доллар
Аналитик Разуваев допустил, что курс доллара опустится до 80 рублей
13 февраля курс доллара по отношению к рублю резко упал. Аналитик, экономист Александр Разуваев в беседе с Life.ru объяснил причины этого и спрогнозировал дальнейшее снижение американской валюты.
«У нас всё-таки рынок межбанковский и менее ликвидный. Я считаю, что Трамп отменит санкции против Мосбиржи, мы получим старый добрый биржевой рынок, и таких колебаний не будет. А также фундаментально наш слабый рубль — 100 рублей за доллар — это среднесрочный таргет. Но сейчас, когда происходят такие скачки, доллар может и до 80 рублей опуститься, но это в моменте, это спекулятивная история», — пояснил специалист.
Разуваев призвал пользоваться моментом.
Если вы собираетесь в отпуск, планируете крупную покупку, копите на отпуск — сейчас самое время бежать в обменники и скупать доллары, менять свою валюту. Потому что другого такого шанса может и не быть. Однако если у вас есть большой капитал в рублях, я бы не советовал сейчас все деньги вкладывать в доллар.
Аналитик порекомендовал в текущей ситуации скупать золото, которое является более стабильным и надёжным способом хранения сбережений. По прогнозам, колебания американской валюты продлятся недолго, и уже совсем скоро она вновь укрепится в районе 95 рублей, подытожил эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что за последние сутки курс доллара рухнул до 89 рублей. Это произошло после разговора президента России Владимира Путина и президента США, который состоялся 12 февраля и продлился 1,5 часа. Сразу после этого индекс Мосбиржи впервые с 9 июля 2024 года превысил 3100 пунктов.
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