«Очень тяжёлая ситуация»: Лётчик Ярошенко высказался о скором освобождении Винника

Власти РФ постоянно работают над освобождением своих граждан за границей. Об этом заявил российский лётчик Константин Ярошенко, комментируя скорое возвращение из США россиянина Александра Винника, осужденного в Штатах за мошенничество с криптовалютой.

«Винник, как и я, как и многие другие россияне, был осуждён и ожидал строгого наказания незаконно, по выдуманным обвинениям. У него ситуация очень тяжёлая: у него супруга умерла, двое маленьких детей остались, долгое время не видели своего отца. За него очень сильно бьётся мама», — отметил Ярошенко в беседе с RT.

Лётчик считает, что обмен Винника, который находился в местах заключения с 2017 года, ярко демонстрирует, что сейчас важно заняться нормализацией отношений с США.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили предстоящее освобождение Александра Винника и его отправку на родину. Этот жест стал ответом американских властей на освобождение РФ гражданина США Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.