«Очень тяжёлая ситуация»: Лётчик Ярошенко высказался о скором освобождении Винника
Лётчик Ярошенко: В США осудили Винника по выдуманным обвинениям
Власти РФ постоянно работают над освобождением своих граждан за границей. Об этом заявил российский лётчик Константин Ярошенко, комментируя скорое возвращение из США россиянина Александра Винника, осужденного в Штатах за мошенничество с криптовалютой.
«Винник, как и я, как и многие другие россияне, был осуждён и ожидал строгого наказания незаконно, по выдуманным обвинениям. У него ситуация очень тяжёлая: у него супруга умерла, двое маленьких детей остались, долгое время не видели своего отца. За него очень сильно бьётся мама», — отметил Ярошенко в беседе с RT.
Лётчик считает, что обмен Винника, который находился в местах заключения с 2017 года, ярко демонстрирует, что сейчас важно заняться нормализацией отношений с США.
Напомним, ранее в Белом доме подтвердили предстоящее освобождение Александра Винника и его отправку на родину. Этот жест стал ответом американских властей на освобождение РФ гражданина США Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков.
В 2022 году таким же образом в РФ был возвращён и сам лётчик Константин Ярошенко, которого в мае 2010 года арестовали в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков и приговорили к 20 годам заключения. Он вернулся домой спустя 12 лет в рамках взаимного обмена на американского гражданина Тревора Рида, которого в РФ приговорили к девяти годам колонии за нападения на полицейских в 2019 году.
ТАСС / Юрий Малинов