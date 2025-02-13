В США наконец признали, что территории, вошедшие в состав России с 2014 года, вновь стали частью исторической родины. С таким заявлением выступил первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к прежним границам.

«Шеф Пентагона публично признал правду. Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной», — сказал Цеков.