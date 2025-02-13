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13 февраля, 10:59

«Признание правды»: В Крыму оценили слова главы Пентагона о границах Украины

Депутат Крыма Цеков назвал признанием правды слова Хегсета о границах Украины

В США наконец признали, что территории, вошедшие в состав России с 2014 года, вновь стали частью исторической родины. С таким заявлением выступил первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к прежним границам.

«Шеф Пентагона публично признал правду. Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной», — сказал Цеков.

Он добавил, что прежде сотрудники Пентагона регулярно врали про положение дел с границами. Политик выразил надежду, что новая американская администрация продолжит тенденцию отказа от враждебной политики.

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Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что Незалежная никогда не сможет восстановить границы 2014 года и вернуть Крым, ЛНР, ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области. Также он отметил, что Штаты считают нереалистичным сценарий, при котором Украина станет членом НАТО. Кроме того, Хегсет огорчил Киев, комментируя возможность отправки американских военных на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Stezhkin

Николай Рюмин
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