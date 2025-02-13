Вуайерист «охотится» на россиян, не признающих шторы. Первой жертвой стал подросток
Подросток из Петербурга стал жертвой извращенца, снявшего его голым через окно
Подросток из Санкт-Петербурга стал жертвой неизвестного вуайериста. Незнакомец снял на видео обнаженного юношу и опубликовал его в Интернете, передаёт «Фонтанка». Видео уже собрало миллионы просмотров, а отец пострадавшего обратился в полицию.
В полицию обратился житель Северного проспекта, который узнал о компромате на своего несовершеннолетнего сына от администратора общедомового чата. По словам отца, кто-то снял их квартиру с противоположного дома. На записи запечатлен подросток, лежащий голым на кровати после душа — подросток забыл закрыть шторы.
Автор видео добавил к нему музыкальное сопровождение и выложил в Интернет. Ролик уже собрал более трех миллионов просмотров. Разгневанный отец потребовал найти извращенца и привлечь его к ответственности.
Ранее в Красногорске поймали извращенца, пристававшего к школьнице в лифте. В кабине он набросился на семиклассницу, схватил за ягодицы, несколько раз поцеловал в щёку и попытался поцеловать в губы.
Kandinsky 3.1 / Life.ru