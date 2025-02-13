Маск высмеял «грантоедов» из Associated Press

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск высмеял агентство Associated Press (Ассошиэйтед Пресс) после того, как стало известно, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США.

На своей платформе X он прокомментировал эту новость, назвав редакцию «Ассоциированной пропагандой» в ответ на пост журналиста Чедвика Мура.