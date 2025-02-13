Маск высмеял «грантоедов» из Associated Press
Илон Маск назвал агентство Associated Press пропагандистской машиной
Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск высмеял агентство Associated Press (Ассошиэйтед Пресс) после того, как стало известно, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США.
На своей платформе X он прокомментировал эту новость, назвав редакцию «Ассоциированной пропагандой» в ответ на пост журналиста Чедвика Мура.
Мур ранее опубликовал информацию о том, что АП получило финансирование от различных государственных организаций, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM) — 37,27 миллиона долларов, Госдепартамент — 8,49 миллиона долларов и Пентагон — 4,37 миллиона долларов.
Ранее на сайте USAID было объявлено, что с полуночи 7 февраля агентство приостанавливает деятельность, оставляя лишь небольшую часть персонала для выполнения критически важных задач и программ. Также Белый дом опубликовал список самых «нелепых трат» агентства USAID.
Kandinsky 3.1 / Life.ru