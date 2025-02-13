Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 11:44

ЕС настаивает на включении Киева в мирные переговоры по Украине

Спикер Еврокомиссии Пиньо: Украина должна участвовать в переговорах

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Европейский Союз акцентирует внимание на важности участия Украины в переговорах по разрешению конфликта. Об это заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя недавний разговор президентов США и России.

«Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без участия самой Украины. Как страна, наиболее затронутая конфликтом, Украина должна быть вовлечена в эти переговоры», — отметила она.

Пиньо подчеркнула, что «безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европейского Союза». Она добавила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить текущие события с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции.

Контакты близкого уровня. Россия и США начали переговоры до потери украинского пульса
Контакты близкого уровня. Россия и США начали переговоры до потери украинского пульса

Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся первый после переизбрания Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Американский глава отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Европарламент
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar