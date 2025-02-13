ЕС настаивает на включении Киева в мирные переговоры по Украине

Европейский Союз акцентирует внимание на важности участия Украины в переговорах по разрешению конфликта. Об это заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя недавний разговор президентов США и России.

«Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без участия самой Украины. Как страна, наиболее затронутая конфликтом, Украина должна быть вовлечена в эти переговоры», — отметила она.

Пиньо подчеркнула, что «безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европейского Союза». Она добавила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить текущие события с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции.