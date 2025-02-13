ЕС настаивает на включении Киева в мирные переговоры по Украине
Спикер Еврокомиссии Пиньо: Украина должна участвовать в переговорах
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Европейский Союз акцентирует внимание на важности участия Украины в переговорах по разрешению конфликта. Об это заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя недавний разговор президентов США и России.
«Мы продолжаем придерживаться принципа: никаких решений по Украине без участия самой Украины. Как страна, наиболее затронутая конфликтом, Украина должна быть вовлечена в эти переговоры», — отметила она.
Пиньо подчеркнула, что «безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью Европейского Союза». Она добавила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить текущие события с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции.
Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся первый после переизбрания Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Американский глава отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.