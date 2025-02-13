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13 февраля, 13:32

Количество пострадавших при наезде на толпу в Мюнхене выросло до 28

Количество пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 28. Об этом сообщает телеканал Welt со ссылкой на заявление замначальника полиции немецкого города Кристиана Хубера.

Экстренные службы работают на месте аварии в Мюнхене. Видео © X / caalf01

«В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено», — пояснил правоохранитель.

Хубер добавил, что протаранивший толпу автомобилист задержан. По его словам, полицейским пришлось сделать один выстрел при поимке водителя.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Мюнхене водитель въехал в толпу. Было известно о 20 пострадавших, среди них один ребёнок. Инцидент произошёл во время стачки работников социальных учреждений, которая была организована профсоюзом Verdi. Водителем, протаранившим толпу, оказался гражданин Афганистана.

Обложка ©

X / caalf01

Дарья Нарыкова
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