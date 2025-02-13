Количество пострадавших при наезде на толпу в Мюнхене выросло до 28

Количество пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 28. Об этом сообщает телеканал Welt со ссылкой на заявление замначальника полиции немецкого города Кристиана Хубера.

Экстренные службы работают на месте аварии в Мюнхене. Видео © X / caalf01

«В настоящий момент мы исходим из того, что у нас есть как минимум 28 пострадавших, некоторые из них тяжело ранены. Точное число пострадавших пока не установлено», — пояснил правоохранитель.