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Регион
13 февраля, 18:51

Зеленский ввёл санкции против «Доктора Живаго» Пастернака

Олег Меньшиков в роли доктора Живаго. Обложка © «Доктор Живаго» режиссёр Александр Прошкин, сценарист Борис Пастернак, Юрий Арабов / Kinopoisk

Олег Меньшиков в роли доктора Живаго. Обложка © «Доктор Живаго» режиссёр Александр Прошкин, сценарист Борис Пастернак, Юрий Арабов / Kinopoisk

Политолог Константин Бондаренко заметил интересную ошибку в перечне лиц, против которых Владимир Зеленский ввёл санкции. Олигарху Константину Жеваго, который вошёл в список, накинули почти двадцатку лишних лет, указав его год рождения не 1974, а 1957. Бондаренко пошутил, что глава киевского режима таким образом ввёл санкции против доктора Живаго — персонажа книги Бориса Пастернака, которая вышла как раз в 1957 году.

«Известный мне «олигарх» Жеваго 1974 года рождения. А знатоки литературы подсказали, что именно в 1957 году увидел свет роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», — написал политолог в соцсетях.

Напомним, ранее Владимир Зеленский наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Однако экс-комик не исключает варианта снятия ограничений с указанных лиц, если они вложат миллиарды в бюджет страны.

Захарова мемным словом оценила санкции Зеленского против Порошенко*
Захарова мемным словом оценила санкции Зеленского против Порошенко*

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Полина Никифорова
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