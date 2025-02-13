Зеленский ввёл санкции против «Доктора Живаго» Пастернака

Политолог Константин Бондаренко заметил интересную ошибку в перечне лиц, против которых Владимир Зеленский ввёл санкции. Олигарху Константину Жеваго, который вошёл в список, накинули почти двадцатку лишних лет, указав его год рождения не 1974, а 1957. Бондаренко пошутил, что глава киевского режима таким образом ввёл санкции против доктора Живаго — персонажа книги Бориса Пастернака, которая вышла как раз в 1957 году.