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Регион
13 февраля, 16:51

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

На юге Украины в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв», — написал градоначальник в соцсетях.

В настоящее время в нескольких областях Незалежной, в том числе в Одесской, звучит воздушная тревога.

Склады загорелись в Киеве после серии ночных взрывов
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Ранее Life.ru сообщал, что последний раз в Одессе взрывы гремели 9 февраля. В регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в этот же день взрыв прозвучал в Сумах на севере Незалежной.

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Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Дарья Нарыкова
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