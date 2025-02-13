В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
На юге Украины в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв», — написал градоначальник в соцсетях.
В настоящее время в нескольких областях Незалежной, в том числе в Одесской, звучит воздушная тревога.
Ранее Life.ru сообщал, что последний раз в Одессе взрывы гремели 9 февраля. В регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в этот же день взрыв прозвучал в Сумах на севере Незалежной.
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