Борт ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково

Джет Gulfstream Военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса для мониторинга положения воздушных судов Flightradar24.

Самолёт вылетел из Роттердама около четырёх часов назад. Кто находится на борту воздушного судна, неизвестно.