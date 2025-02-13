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13 февраля, 20:16
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Борт ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково

Flightradar 24: Борт ВВС США сел в московском аэропорту Внуково

Джет Gulfstream Военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса для мониторинга положения воздушных судов Flightradar24.

Самолёт вылетел из Роттердама около четырёх часов назад. Кто находится на борту воздушного судна, неизвестно.

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Напомним, что несколькими часами ранее в РФ из Турции вылетел освобождённый в США россиянин Александр Винник. Вашингтон решил вернуть его на родину в ответ на аналогичный шаг со стороны Москвы.

Обложка ©

Unsplash / Chris Leipelt

Илья Пушкарев
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