Борт ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково
Flightradar 24: Борт ВВС США сел в московском аэропорту Внуково
Джет Gulfstream Военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса для мониторинга положения воздушных судов Flightradar24.
Самолёт вылетел из Роттердама около четырёх часов назад. Кто находится на борту воздушного судна, неизвестно.
Напомним, что несколькими часами ранее в РФ из Турции вылетел освобождённый в США россиянин Александр Винник. Вашингтон решил вернуть его на родину в ответ на аналогичный шаг со стороны Москвы.
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