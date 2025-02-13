«Ожидается прибытие в Москву»: Адвокат раскрыл Life.ru местонахождение освобождённого Винника
Адвокат Бух: Самолёт с освобождённым в США Винником уже вылетел в РФ
Самолёт с Александром Винником, освобождённым из американской тюрьмы, приземлился в Турции. Россиянина пересадили на другой борт, и он уже вылетел на родину, рассказал Life.ru Аркадий Бух, адвокат юридической фирмы Arkady Bukh Law firm, представитель Винника.
«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолётом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», — отметил Бух.
Также он сообщил, что недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника. Однако, по решению судьи, материалы этого слушания были засекречены. Бух добавил, что до этого Винника также исключили из базы данных исправительного учреждения, в котором он находился.
По словам адвоката, передвижения заключённых под охраной федеральных маршалов США намеренно скрыты от общественности, по сути, это обычная практика. Ни родственники, ни адвокаты не получают информации о маршруте или конечном пункте заранее. Эти меры принимаются для предотвращения нападений, попыток побега и других угроз.
«Мы продолжаем защищать интересы нашего клиента и использовать все возможные правовые механизмы, чтобы добиться для него наилучшего результата. Также хотим выразить особую благодарность матери Винника за её бесценную поддержку на протяжении всего процесса. Её стойкость, забота и вера в справедливость являются важнейшими факторами, которые помогают нам двигаться вперёд и бороться за права нашего клиента», — заключил Бух.
Напомним, накануне предстоящее освобождение Александра Винника и его отправку на родину подтвердили в Белом доме. Этот жест стал ответом американских властей на освобождение РФ Марка Фогеля, который был осуждён на 14 лет за контрабанду наркотиков. Фогель прибыл в Вашингтон 12 февраля и сразу же встретился с главой Белого дома.
TACC / Юрий Малинов