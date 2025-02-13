«Ожидается прибытие в Москву»: Адвокат раскрыл Life.ru местонахождение освобождённого Винника

Самолёт с Александром Винником, освобождённым из американской тюрьмы, приземлился в Турции. Россиянина пересадили на другой борт, и он уже вылетел на родину, рассказал Life.ru Аркадий Бух, адвокат юридической фирмы Arkady Bukh Law firm, представитель Винника.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолётом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», — отметил Бух.

Также он сообщил, что недавно в федеральном суде США прошло слушание по делу Винника. Однако, по решению судьи, материалы этого слушания были засекречены. Бух добавил, что до этого Винника также исключили из базы данных исправительного учреждения, в котором он находился.

По словам адвоката, передвижения заключённых под охраной федеральных маршалов США намеренно скрыты от общественности, по сути, это обычная практика. Ни родственники, ни адвокаты не получают информации о маршруте или конечном пункте заранее. Эти меры принимаются для предотвращения нападений, попыток побега и других угроз.