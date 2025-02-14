В Госдепе рассказали, как Украине придётся отдавать многомиллиардный долг

Американские власти рассчитывают вернуть вложенные в Украину денежные средства через партнёрство по природным ресурсам. Об этом в эфире «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Дипломат отметил, что США заинтересованы в долгосрочной независимости Украины. Реализовать это можно в том числе благодаря экономическому сотрудничеству двух стран в области ископаемых.