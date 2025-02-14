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14 февраля, 05:32

«Самые больные в мире»: Новый глава Минздрава США раскрыл всю правду об американцах

Кеннеди-младший назвал США страной с самым больным населением в мире

Население США является самым больным в мире: страна закупает 70% всех производимых лекарственных препаратов. Соответствующее заявление сделал новый глава Минздрава Штатов Роберт Кеннеди-младший.

«Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире», — заявил министр в эфире Fox News.

Кеннеди-младший считает, что для улучшения ситуации необходимы радикальные изменения в сфере здравоохранения. Здоровье населения должно стоять выше интересов фармацевтической и пищевой промышленности, отметил он.

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Напомним, что Кеннеди-младший стал министром здравоохранения США 13 февраля, после того как его кандидатуру поддержал Сенат. На этот пост его выдвинул президент США Дональд Трамп.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Grozdanovski

Антон Голыбин
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