Трампа обязали разморозить помощь другим странам

Федеральный суд округа Колумбия не нашёл оснований у администрации американского президента Дональда Трампа для приостановки всех программ внешней помощи и обязал до получения доказательств возобновить помощь другим странам. Об этом говорится в постановлении судьи Амир Али, опубликованном 13 февраля в электронной базе суда.

Согласно документу, Белый дом пока не представил исчерпывающих объяснений того, «почему всеобъемлющее прекращение всей одобренной Конгрессом зарубежной помощи <...> было необходимо для проведения проверок этих программ». В связи с этим властям США следует на время суда отменить запрет на оказание помощи, чтобы избежать «увеличения масштабов уже причиненного огромного вреда» для различных американских организаций и компаний, связанных с оказанием США помощи другим странам.