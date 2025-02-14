Трампа обязали разморозить помощь другим странам
Суд в Вашингтоне обязал администрацию Трампа возобновить помощь другим странам
Федеральный суд округа Колумбия не нашёл оснований у администрации американского президента Дональда Трампа для приостановки всех программ внешней помощи и обязал до получения доказательств возобновить помощь другим странам. Об этом говорится в постановлении судьи Амир Али, опубликованном 13 февраля в электронной базе суда.
Согласно документу, Белый дом пока не представил исчерпывающих объяснений того, «почему всеобъемлющее прекращение всей одобренной Конгрессом зарубежной помощи <...> было необходимо для проведения проверок этих программ». В связи с этим властям США следует на время суда отменить запрет на оказание помощи, чтобы избежать «увеличения масштабов уже причиненного огромного вреда» для различных американских организаций и компаний, связанных с оказанием США помощи другим странам.
Ранее Госдепартамент США издал указ о приостановке работы по всем направлениям иностранной помощи, за исключением финансирования Израиля и Египта. Решение о возможной отмене директивы будет приниматься лично госсекретарём после пересмотра каждой из программ. Агентство США по международному развитию (USAID) также остановило проекты гуманитарной помощи Украине, в том числе поддержку школ и здравоохранения.
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