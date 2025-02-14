Комитет ГД по обороне одобрил договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Комитет Госдумы по обороне принял решение одобрить ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, объяснив необходимость утверждения документа текущей военно-политической ситуацией в мире. В думской базе данных размещено заключение комитета.

«Комитет ГД по обороне считает, что ратификация договора в полной мере отвечает интересам РФ и является необходимостью текущей военно-политической ситуации, а реализация предусмотренных им мер положительно скажется на обеспечении военной безопасности как РФ, так и Республики Беларусь и Союзного государства в целом», — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что вызывает опасения усиление военного присутствия стран НАТО на сопредельных с Союзным государством территориях и в морской акватории. При этом в арсенале потенциального противника есть средства доставки ядерного оружия и соответствующая военная инфраструктура, уточнили в комитете. Также ситуация усугубляется несоблюдением другими странами обязательств в сфере контроля за вооружением, а НАТО продолжает своё расширение на Восток, прикрываясь якобы существующей угрозой со стороны России. На данный момент профильный думский комитет по делам СНГ ещё не рассматривал документ.