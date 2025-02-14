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Регион
14 февраля, 07:29

Комитет ГД по обороне одобрил договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Комитет Госдумы по обороне принял решение одобрить ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, объяснив необходимость утверждения документа текущей военно-политической ситуацией в мире. В думской базе данных размещено заключение комитета.

«Комитет ГД по обороне считает, что ратификация договора в полной мере отвечает интересам РФ и является необходимостью текущей военно-политической ситуации, а реализация предусмотренных им мер положительно скажется на обеспечении военной безопасности как РФ, так и Республики Беларусь и Союзного государства в целом», — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что вызывает опасения усиление военного присутствия стран НАТО на сопредельных с Союзным государством территориях и в морской акватории. При этом в арсенале потенциального противника есть средства доставки ядерного оружия и соответствующая военная инфраструктура, уточнили в комитете. Также ситуация усугубляется несоблюдением другими странами обязательств в сфере контроля за вооружением, а НАТО продолжает своё расширение на Восток, прикрываясь якобы существующей угрозой со стороны России. На данный момент профильный думский комитет по делам СНГ ещё не рассматривал документ.

Раскрыты детали проекта договора РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности
Раскрыты детали проекта договора РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности

Напомним, 5 февраля президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства. Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. В пояснительной записке сказано, что соглашение направлено на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы. Как сообщалось, Госдума должна в феврале ратифицировать договор.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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