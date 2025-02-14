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Регион
14 февраля, 08:41

В Приднестровье начались поставки газа благодаря России

Глава ПМР Красносельский сообщил о начале поставок газа в регион благодаря РФ

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что в регион начал поступать газ. Он поблагодарил за это российские власти и отметил, что решение газовой проблемы стало возможным благодаря кредитной помощи от Москвы. Об этом политик рассказал в соцсетях.

«Сегодня в Приднестровье зашёл газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулёзной слаженной работе команды Министерства энергетики РФ», — информирует Красносельский.

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Напомним, что после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинёва погашать долг перед «Газпромом», Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. Тирасполь оказался в условиях полной газовой блокады, а молдавская сторона перешла на европейский газ, но по завышенным тарифам. Россия выразила готовность предоставить Приднестровью гуманитарный газ. Позже ЕС выделил 20 миллионов евро на закупку энергоресурсов для республики, однако приднестровские власти выбрали сторону РФ.

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freepik / xb100

Татьяна Миссуми
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