В Приднестровье начались поставки газа благодаря России

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что в регион начал поступать газ. Он поблагодарил за это российские власти и отметил, что решение газовой проблемы стало возможным благодаря кредитной помощи от Москвы. Об этом политик рассказал в соцсетях.

Напомним, что после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинёва погашать долг перед «Газпромом», Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. Тирасполь оказался в условиях полной газовой блокады, а молдавская сторона перешла на европейский газ, но по завышенным тарифам. Россия выразила готовность предоставить Приднестровью гуманитарный газ. Позже ЕС выделил 20 миллионов евро на закупку энергоресурсов для республики, однако приднестровские власти выбрали сторону РФ.