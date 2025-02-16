9 волшебных домашних растений, которые сделают вас здоровее и заберут себе все болезни

Растения — удивительные существа. Без них невозможна жизнь на Земле, ведь дружочки в горшочке дышат углекислым газом, а «выдыхают» кислород, которым, в свою очередь, дышат все животные. Некоторые растения радуют наши органы чувств, другие производят пищу, но есть и те, которые могут лечить нас. Иногда даже без нашего ведома. В материале расскажем, что это за растения.

Лаванда

Лаванда — красивое, приятное и полезное растение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Лаванда — ценное растение, которое является натуральным антидепрессантом и одновременно противотревожным средством. При этом цветок оказывает такое воздействие незаметно: мы просто вдыхаем его аромат, эфирные масла проникают в организм, и только от этого уже становится спокойнее. А ещё у лаванды есть спазмолитические и противовоспалительные свойства. Незаметно для нас этот цветок лечит самые деликатные проблемы.

Ромашка

Ромашка успокаивает и нормализует сон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Karandaev

Как и в случае с лавандой, сам аромат ромашки способен вселить в нас спокойствие и улучшить качество сна. Этот цветок — первое народное средство, к которому обращаются при бессоннице. Но не только: полезные свойства ромашки на этом не заканчиваются. Вещества, которые содержатся в ромашке, обладают свойством обеззараживать раны, но, конечно, для этого нужно использовать её листья или настой на них. В любом случае эти же вещества ромашка выделяет в воздух, так что они могут оказывать позитивное влияние на дыхательную систему человека.

Алоэ вера

Алоэ вера полезно для кожи и дыхания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Алоэ — одно из самых полезных растений для дома. Его свойства бесчисленны. Во-первых, оно очищает воздух в квартире. А если отломить от него веточку и намазать сок алоэ на рану, та будет заживать быстрее. Во-вторых, сок растения влияет и на омоложение кожи. А ещё алоэ обладает иммуностимулирующим действием. Просто будучи в вашей квартире в качестве декоративного цветка, оно усиливает ваш иммунитет, позволяя эффективно бороться с болезнями.

Эхинацея

Эхинацея эффективно борется с ОРВИ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko

Эхинацея хорошо подходит для борьбы с ОРВИ, гриппом и простудой. В этом красивом пурпурном цветке высока концентрация эфирных масел, а это значит, что, просто вдыхая его аромат, можно уже делать свою дыхательную систему гораздо здоровее. Эхинацея тоже укрепляет иммунитет — как в обработанном виде, так и одним своим присутствием в доме. Коренные американцы использовали этот цветок как противоядие против укусов змей. Сильные целебные свойства есть у сушёных листьев, отваров и мёда эхинацеи.

Асфоделус

Асфоделус использовался как лечебное растение ещё в Древней Греции. Фото © Getty Images / UniversalImages Group

Когда-то давно из этого знаменитого средиземноморского растения делали клей и хлеб. Древние греки считали, что этот цветок растёт в царстве мёртвых. Но асфоделус может быть очень полезен и для живых. Даже просто произрастая в вашем доме, асфоделус способен снизить количество токсичных веществ в организме. Настой на асфоделусе очищает кровь, избавляет от боли.

Женьшень

Женьшень известен благодаря своему корню, но дома он тоже принесёт пользу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tantri Setyorini

В Китае и Корее женьшень называют корнем жизни. Это многолетнее травянистое растение, которое используется в медицине тысячелетиями. Больше всего популярен, конечно, корень женьшеня, но на самом деле это растение может цвести и приносить плоды. В период роста и развития количество полезных веществ в женьшене повышается пятикратно, поэтому он может очищать ваш организм, просто влияя на атмосферу в доме. А ещё можно готовить настои из его корня, похожего на человеческое тело.

Мелисса

Мелиссу называют «лимонной мятой», она полезна для дыхания и давления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Мелиссу стоит выращивать, если вы страдаете от гипертонии, то есть высокого артериального давления. По внешнему виду эта трава напоминает мяту, но пахнет лимоном. Простое вдыхание аромата мелиссы может понизить давление, устранить головную боль, помочь при простуде или кашле, снять спазмы. А если использовать мелиссу во всём её великолепии, то вам откроются такие свойства, как заживление ран, нормализация пищеварения, профилактика холестериновых бляшек, отёков и болезней печени.

Шалфей

Шалфей поможет при разных видах простуды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Afrika

Шалфей — отличный вариант при простуде, гриппе и ангине. Это природный антисептик, который также обладает успокоительным действием. Все эти эффекты доступны, даже если шалфей просто растёт у вас дома. Его аромат вселяет в вас спокойствие и помогает выгнать бактерии из дыхательных путей. А если сделать из него чай, то данное растение станет помогать при отёках, артрите, радикулите и зубной боли.

Комнатная хризантема

Комнатная хризантема очищает воздух и производит много кислорода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maya Kruchankova

Комнатная хризантема — любимый цветок НАСА, американского агентства по освоению космоса. Дело в том, что хризантеме нет равных в деле производства чистого кислорода. Она выделяет в воздух максимальные его количества. И не только! Хризантема мастерски очищает воздух, удаляя из него аммиак, бензол и формальдегид. Хризантема также помогает нашему организму регулировать давление и улучшает сон.