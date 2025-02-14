«Его песенка спета!» В Думе сочли «безумие» в Чернобыле попыткой Зеленского сорвать сделку
Депутат Шеремет: Удар по АЭС в Чернобыле — провокация киевского режима
Саркофаг над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Обложка © Wikipedia
Удар украинской армии по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции перед Мюнхенской конференцией является «безумной» и «чудовищной» провокацией Украины с целью сорвать мирную сделку. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Нет сомнений, что мы имеем дело с хорошо спланированной безумной и чудовищной провокацией киевского режима, который осознаёт, что его песенка спета. Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы», — сказал Шеремет РИА «Новости».
Депутат не исключил, что в деле могут быть замешаны и британские спецслужбы, для которых налаживание контактов между РФ и США также выгодным не является. Шеремет уверен, что провокацию намеренно устроили в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.
Саркофагом называют защитное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком. Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля МАГАТЭ сообщило о взрыве, раздавшемся на Чернобыльской АЭС. Инцидент вызвал пожар, но оболочка реактора не пострадала. Позже в сети появилось видео с моментом взрыва в Чернобыле.