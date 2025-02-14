Удар украинской армии по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции перед Мюнхенской конференцией является «безумной» и «чудовищной» провокацией Украины с целью сорвать мирную сделку. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Нет сомнений, что мы имеем дело с хорошо спланированной безумной и чудовищной провокацией киевского режима, который осознаёт, что его песенка спета. Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Депутат не исключил, что в деле могут быть замешаны и британские спецслужбы, для которых налаживание контактов между РФ и США также выгодным не является. Шеремет уверен, что провокацию намеренно устроили в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.