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14 февраля, 10:57

«‎Его песенка спета!» В Думе сочли «‎безумие» в Чернобыле попыткой Зеленского сорвать сделку

Депутат Шеремет: Удар по АЭС в Чернобыле — провокация киевского режима

Саркофаг над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Обложка © Wikipedia

Саркофаг над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Обложка © Wikipedia

Удар украинской армии по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции перед Мюнхенской конференцией является «безумной» и «чудовищной» провокацией Украины с целью сорвать мирную сделку. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Нет сомнений, что мы имеем дело с хорошо спланированной безумной и чудовищной провокацией киевского режима, который осознаёт, что его песенка спета. Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допустить потепление отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Депутат не исключил, что в деле могут быть замешаны и британские спецслужбы, для которых налаживание контактов между РФ и США также выгодным не является. Шеремет уверен, что провокацию намеренно устроили в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Песков положил конец вбросам Украины об ударе по саркофагу Чернобыльской АЭС
Песков положил конец вбросам Украины об ударе по саркофагу Чернобыльской АЭС

Саркофагом называют защитное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком. Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля МАГАТЭ сообщило о взрыве, раздавшемся на Чернобыльской АЭС. Инцидент вызвал пожар, но оболочка реактора не пострадала. Позже в сети появилось видео с моментом взрыва в Чернобыле.

Владимир Озеров
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