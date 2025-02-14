Ещё не переговоры: Политолог объяснил заявление Вэнса об отправке ВС США на Украину

Заявления вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса о том, что американское руководство в перспективе не исключает отправку ВС США на Украину, являются попыткой оказать давление на Россию перед всё более вероятным началом переговоров. Такое мнение озвучил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Пока что это угроза, это просто способ давления на нашу страну... Пока это, мне кажется, больше подготовка к переговорам, чем сами переговоры. То есть, это просто давление», — объяснил он в беседе с РИА «Новости».

Политолог отметил, что американский президент ведёт себя так же, как любой правитель крупного и влиятельного государства — пользуется и кнутом, и пряником, анонсируя стимулы негативного и позитивного воздействия. Правда, в чём именно сейчас заключается положительный для России стимул, не вполне понятно, добавил собеседник агентства. Пока что из заявлений Вэнса можно сделать только такие выводы: стороны ещё не пришли к компромиссу и продолжают их искать в рамках непубличных контактов.