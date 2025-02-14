Инцидент на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедший аккурат в день открытия Мюнхенской конференции — это срежиссированная провокация Киева. Владимир Зеленский решил заняться самострелом, чтобы попугать Европу и снова очернить Россию. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Всё это сделано с одной целью. Перед Мюнхенской конференцией ударить своим дроном по бетонному саркофагу, чтобы показать, что Россия якобы пыталась нанести удар по Чернобыльской АЭС. Всё это сделано чудным образом под камеры, чтобы Зеленский сразу мог рассказывать про «страшных русских» и «ядерный терроризм России», — цитирует Рогова РИА «Новости».