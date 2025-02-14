Киев уличили в провокации с ЧАЭС в день открытия Мюнхенской конференции
Рогов: Киев срежиссировал удар по ЧАЭС для обвинения России
Инцидент на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедший аккурат в день открытия Мюнхенской конференции — это срежиссированная провокация Киева. Владимир Зеленский решил заняться самострелом, чтобы попугать Европу и снова очернить Россию. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Всё это сделано с одной целью. Перед Мюнхенской конференцией ударить своим дроном по бетонному саркофагу, чтобы показать, что Россия якобы пыталась нанести удар по Чернобыльской АЭС. Всё это сделано чудным образом под камеры, чтобы Зеленский сразу мог рассказывать про «страшных русских» и «ядерный терроризм России», — цитирует Рогова РИА «Новости».
Он обратил внимание, что ни один украинский мониторинговый ресурс не предупреждал об опасности движения хоть одного российского дрона в направлении Чернобыльской АЭС.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля МАГАТЭ сообщило о взрыве, раздавшемся на Чернобыльской АЭС. Инцидент вызвал пожар, но оболочка реактора не пострадала. Позже в сети появилось видео с моментом ЧП в Чернобыле. Взрыв произошёл в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор.
ТАСС / Александр Полегенько