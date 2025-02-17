Как американское USAID помогло перебраться в Россию семье мигрантов, незаконно получившей квартиру в Мытищах В истории Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, получивших в Мытищах жилищный сертификат на 24 млн рублей, появились новые детали. Как оказалось, мигрантам из Средней Азии перебираться в Россию помогали программы скандального USAID. Как работала эта схема? 16 февраля, 21:15 «Малоимущие» супруги Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов. Коллаж © Life.ru, фото © VK / ТОЛЬЯТТИ, © Shutterstock / FOTODOM / Lea Rae, © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Следственный комитет Московской области продолжает расследование дела о незаконном получении в Мытищах гражданами России Тахминой Самадовой и её супругом Рамазоном Рахимовым жилищного сертификата на сумму 24 млн рублей. Выходцы из Таджикистана рассчитывали на государственную помощь как многодетная семья (на иждивении семеро детей), ютящаяся в однокомнатной квартире.

По данным областного СК, у пары изъяли дорогостоящие телефоны, которые опровергают предоставленные ими данные как о малоимущей и нуждающейся в жилье семье. Следователи считают, что Самадова умышленно предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, намеренно занизив их в несколько раз, а также недостоверную выписку из домовой книги, содержащую сведения о проживании по месту жительства женщины 13 человек.

Контролирующие органы разбираются, сколько на самом деле в мытищинской однушке обитало людей (есть версия, что не так уж тесно в ней было), но подобных «резиновых» квартир в России, в которых едва ли не посменно спят, едят и ходят на работу многочисленные выходцы из стран Средней Азии, очень много.

Чем занимается USAID в Таджикистане

Мигранты вроде Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова в Россию попадают во многом благодаря иностранной «помощи» — в большинстве постсоветских республик Средней Азии активно работают международные центры содействия миграции.

Например, в Таджикистане, откуда родом Самадова и Рахимов, с местным населением плотно работает IOM — Международная организация по миграции, структурное подразделение ООН. А под её крышей USAID — высший федеральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом.

Как понимает Таджикистан USAID, можно понять из описания на странице агентства (сейчас доступна только в архиве).

— Небольшая страна с низким уровнем доходов и не имеющая выхода к морю. Таджикистан является самой бедной страной в Центральной Азии с уровнем бедности более 26% в 2019 году и уровнем крайней бедности почти 11%. Страна остаётся очень восприимчивой к внешним экономическим потрясениям, в том числе из-за её зависимости от денежных переводов трудовых мигрантов, — пишут американские специалисты по республике. — Пагубное влияние соседних стран ещё больше угрожает долгосрочному росту и устойчивости Таджикистана.

USAID от американского народа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

По данным IOM, Средняя Азия — это один из наиболее зависимых от денежных переводов регион в мире. На них приходится почти треть ВВП. При этом примерно десятая часть населения Таджикистана работает за границей, и подавляющее большинство мигрантов на заработки едут в Россию. В 2021 году, по оценкам IOM, у нас в стране работало около 1,6 миллиона граждан этой страны.

На сайте указывается, что за последние 27 лет Правительство США выделило более 1,8 млрд долларов на программы, которые поддерживают безопасность, демократические институты, социальный сектор и экономический рост Таджикистана.

К чему американцы готовят мигрантов

При этом, если посмотреть документы и последить за активностью USAID в соцсетях, становится понятно, что много лет агентство тратило огромные суммы на способствование трудовой миграции граждан Таджикистана в Россию.

Ряд программ, например, касался профессионального переобучения по профессиям, востребованным на чужбине: электромонтаж, швейное дело, сварочные работы, кулинария и т.д. При этом свидетельство о пройденных курсах выпускники получали на двух языках: таджикском и русском.





На сайте IOM есть информация о том, что агентство содействовало разработке миграционной стратегии Правительства Таджикистана с учётом трудовой миграции, участвовало в налаживании связей между таджикской диаспорой в России и властями республики и до сих пор активно поддерживает оставшиеся на родине семьи мигрантов.

USAID в республике активно использовало YouTube и соцсети для распространения роликов с материалами о безопасной миграции. Совместно с IOM создавались специальные летние лагеря для молодёжи, готовой поехать на заработки в Россию. Там их учили странным для трудовых мигрантов вещам: навыкам публичных выступлений и, по сути дела, основам построения гражданского общества. Фактически это программы «мягкой силы».

— Летний лагерь даёт молодым участникам возможность расширить своё понимание торговли людьми и в целом поразмышлять о глобальных проблемах миграции. Уроки в лагере — это эффективные упражнения: они не только улучшают критическое мышление и навыки публичных выступлений, но и помогают развить основные жизненные навыки и таким образом подготовить молодых людей к жизни в целом, — делилась на сайте проекта глава миссии IОМ в Таджикистане Кристина Георге Транка.

Летний лагерь для будущих трудовых мигрантов, где их зачем-то учили навыкам публичных выступлений. Фото © tajikistan.iom.int

Как вырос поток мигрантов

Итог этой работы вполне ожидаемый: по данным таджикских миграционных ресурсов, в 2022 году число мужчин-мигрантов, выехавших из Таджикистана в Россию, увеличилось на 207%. Количество таджикистанцев, получивших российское гражданство, за последние семь лет увеличилось в 6,5 раза.

По данным Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Таджикистана, в 2022 году более чем в два раза выросло число женщин-мигрантов — 121 162 человека. Это почти на 72 тысячи человек больше, чем годом ранее.

Мигрантов не смущали меры, которые в последнее время предпринимались российскими властями для усиления контроля и большей прозрачности миграционного потока. Например, ограничивались сферы деятельности, в которые можно привлекать иностранную рабочую силу, росла стоимость патента — за несколько лет в Москве она выросла с 5 до 7,5 тыс. рублей. Во многих регионах страны запрещёнными сферами для официального трудоустройства являются общественный транспорт, гостиничный бизнес, образование и здравоохранение, а также салоны красоты и массажные салоны.

Казалось бы, почему американцы так озабочены благополучием таких далёких от них народов Средней Азии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Благодаря помощи USAID в Россию потянулись мигранты, которые исповедуют радикальный ислам, экстремисты и преступники. В России стали появляться замкнутые этнические анклавы, которые создают почву для распространения экстремизма и терроризма. Члены мигрантских общин нередко попадают в поле зрения иностранных спецслужб и проходят через «обработку». Напомним, что теракт в «Крокус сити холле» совершили выходцы из Средней Азии. 25-летний гражданин Таджикистана Фаридуни Шамсидин считается главарём группы. По делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.

В конце прошлого года глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в 2024 году преступность среди нелегальных мигрантов выросла почти втрое. Так, число «преступных посягательств» со стороны трудовых мигрантов возросло с 5868 до 9708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад, — с семи до 11 тысяч.

Что мигрантов привлекает в России

На социальные блага в России мигранты часто нацеливаются ещё на родине — там хорошо наслышаны о «щедрости» российских властей, стремящихся мотивировать собственных граждан повышать рождаемость, и поэтому мигранты стремятся взять от неё по максимуму.

Варианты просчитывают заранее: где быстрее получить гражданство России, сколько нужно детей для получения квартиры, на какую помощь при рождении ребёнка семья приезжих может рассчитывать в том или ином российском регионе. После этого выбирается пункт назначения и составляется алгоритм действий.

Проблемами трудовой миграции в Таджикистане интересуется даже IOM — Международная организация по миграции, структурное подразделение ООН. Фото © tajikistan.iom.int

Как мигранты решают жилищный вопрос

Многие выходцы из стран Средней Азии приезжают в столичный регион на временные заработки, но остаются навсегда. Привозят большие семьи, получают гражданство и получают самую разную помощь от государства как многодетные родители — в том числе и жильё. На их родине сделать так же не получается.

Один из них Зоиржон — владелец двушки на самой окраине Москвы, в Капотне. Он гражданин России совсем недавно, но при этом многодетный отец и получатель льгот от государства. Московские пособия и помощь для детей, пожалуй, самые жирные в стране — хорошее подспорье для родителей. Сейчас помимо материнского капитала единовременное пособие на рождение каждого ребёнка здесь составляет почти 25 тыс. рублей, минимальный размер ежемесячного пособия на ребёнка до полутора лет (если родители безработные) — почти 10 тыс., максимальный — до 50 тысяч.

Зоиржон рассказал Life.ru, как мигранты решают жилищный вопрос благодаря помощи многочисленной родни.

— Кто-то берёт квартиру в кредит, потом её полжизни выплачивает потому, что проценты и она на самом деле стоит в три раза дороже. Я взял деньги у своей родни и всё отдал за пять лет! — рассказывает Зоиржон.

Деньги на жильё Зоиржона собирали всем кишлаком, и такая практика, по его словам, совсем не редкость. Новые россияне, закрепившись на новом месте, либо постепенно гасят долг, как это сделал собеседник, либо, например, прописывают в квартиру желающих перебраться в Россию из числа дававших деньги — схемы возврата разные.

Россия уточнила политику для мигрантов

Как пишут таджикские СМИ, наибольший спад мигрантской активности произошёл в период объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. Тогда многие мигранты, получившие российский паспорт, уехали на родину. Зачастую оставив свои российские семьи. Из-за ажиотажа с авиабилетами большинство ехало, как и прочие российские беглецы, перекладными через Казахстан, затратив от 100 тыс. рублей на дорогу. Новые граждане России были готовы получать только блага, но они забывают, что, согласно Конституции РФ, у них есть долг и обязанность — защищать свою новую Родину, свою семью и свой дом.

Кстати, в то время местная пресса запестрила интервью с возвращенцами, в которых они как под копирку принялись рассказывать, как якобы плохо к мигрантам относятся в России.

— У них есть свои собачки, кошки, они намного больше ценят своих животных, чем нас, — вещал в одной из таджикских газет некий живший в Липецке выходец из Душанбе Маруф, сбежавший от мобилизации.

Впрочем, уже в 2023 году миграционный поток из Таджикистана снова стал расти. Только за шесть месяцев того года российские паспорта получили 87 тыс. граждан этого государства. Для сравнения, за весь 2020 год гражданами России стали всего 63 тысячи выходцев из южной республики, в 2021-м — 104 тысячи.

После теракта в «Крокусе», в котором, как выяснилось, принимали участие граждане Таджикистана, а также после гневного заявления главы МИД республики Сироджиддина Мухриддина, публично возмущавшегося жёсткими методами задержания убийц 145 человек, изменения в миграционной политике России оказались куда более существенными.

Теперь въезд в Россию для иностранных граждан осуществляется по биометрическим данным, составлен так называемый список подконтрольных лиц, в котором оказались 124 тысячи мигрантов – нарушителей российского миграционного законодательства, введены ограничения на приём в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Для их родителей также будет препятствием для жизни и работы в России то, что они не знают русского. Помимо этого усилились проверки иностранцев со стороны правоохранительных органов.

Эти меры в СМИ Средней Азии встретили неоднозначно. На «фашизм» и неуважение к мигрантам особенно жалуется демократическая пресса Таджикистана, на своих страницах демонстрирующая лояльность западным фондам и агентствам вроде структур Джорджа Сороса, USAID и прочих.

За развитием истории с Тахминой Самадовой и Рамазоном Рахимовым сейчас активно следит таджикская редакция «Радио свободы» — «Радиои озоди». Возможно, западные кураторы в ней видят очередной повод для раскручивания маховика ненависти к России со стороны жителей Таджикистана и таджикской диаспоры в России.

Авторы Евгений Кузнецов