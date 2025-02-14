Набиуллина озвучила, когда ждать пика инфляции

По её словам, сейчас инфляция неприемлемо высокая. ЦБ уже повысил прогноз роста цен на этот год.

«Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае», — сказала Набиуллина.