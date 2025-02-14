Набиуллина озвучила, когда ждать пика инфляции
Набиуллина: Пик годовой инфляции в России будет в апреле-мае
Пик годовой инфляции придётся на апрель-май, такой прогноз Центробанка озвучила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, сейчас инфляция неприемлемо высокая. ЦБ уже повысил прогноз роста цен на этот год.
«Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае», — сказала Набиуллина.
А к концу года годовая инфляция ожидается на уровне 7-8%.
Напомним, сегодня руководство ЦБ РФ второй раз сохранило ключевую ставку на уровне в 21% годовых. До этого рекордного для российского рынка значения её подняли в октябре 2024 года. Набиуллина уже заявила, что Центробанк России рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если жёсткость денежно-кредитной политики окажется недостаточной.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов