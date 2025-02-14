Генерал Соболев ответил на угрозы Вэнса ввести войска на Украину: Играют с огнём
Угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса о вводе войск на Украину и ужесточения санкций против РФ ставят мир на грань ядерной войны. Так считает депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев.
По его словам, заявления Вэнса могут быть вбросами.
«Может быть, специальные такие вбросы, что, а если вы, то мы тут вообще вас там уничтожим, и все остальное. Но они, наверное, с огнём все же играют», — цитирует Соболева NEWS.ru.
Напомним, ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не исключает возможность отправки американской армии на Украину в дальнейшем, а также введения новых антироссийских санкций для давления на Россию. В Кремле к этим словам отнеслись спокойно.
Wikipedia / Duma.gov.ru