Генерал Соболев ответил на угрозы Вэнса ввести войска на Украину: Играют с огнём

Угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса о вводе войск на Украину и ужесточения санкций против РФ ставят мир на грань ядерной войны. Так считает депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

«Может быть, специальные такие вбросы, что, а если вы, то мы тут вообще вас там уничтожим, и все остальное. Но они, наверное, с огнём все же играют», — цитирует Соболева NEWS.ru.