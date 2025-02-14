Гросси: Инцидент на Чернобыльской АЭС указывает на ядерные риски
Инцидент в Чернобыле и возрастание военной активности вокруг Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся ядерные угрозы. Такую оценку ситуации высказал Рафаэль Гросси, руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Гросси подчеркнул необходимость поддержания повышенной готовности со стороны МАГАТЭ.
«Сотрудники пожарной службы и специализированные транспортные средства прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. На данный момент не зафиксировано никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки сооружения», — сообщили в МАГАТЭ о ситуации в Чернобыле.
Напомним, что в пятницу, 14 февраля, МАГАТЭ подтвердило информацию о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции. Сотрудники агентства услышали взрыв, исходящий от поврежденного энергоблока АЭС. В украинских соцсетях и СМИ появились кадры провокации ГУР Украины на Чернобыльской АЭС. Киев обвинил в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств.
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