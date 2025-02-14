Гросси: Инцидент на Чернобыльской АЭС указывает на ядерные риски

Инцидент в Чернобыле и возрастание военной активности вокруг Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся ядерные угрозы. Такую оценку ситуации высказал Рафаэль Гросси, руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сотрудники пожарной службы и специализированные транспортные средства прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. На данный момент не зафиксировано никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки сооружения», — сообщили в МАГАТЭ о ситуации в Чернобыле.