Зефир с металлической стружкой обнаружили в московском «ВкусВилле»

В московском магазине «ВкусВилл» обнаружили металлическую стружку в зефире. Об этом уведомила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

«14.02.2025 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве по факту публикации в средствах массовой информации сведений о приобретении покупателем в магазине «ВкусВилл» на улице Беломорской зефира кофейного в белом шоколаде (изготовитель: ООО «Миэнджел» г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 5) с металлической стружкой, незамедлительно начато расследование с выездом на место», — сказано в публикации.

В общей сложности было найдено четыре упаковки с инородным веществом. Все они принадлежат к партии, изготовленной 31.01.2025 года. Реализация опасного товара приостановлена.