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14 февраля, 16:55

Зефир с металлической стружкой обнаружили в московском «ВкусВилле»

В московском магазине «ВкусВилл» обнаружили металлическую стружку в зефире. Об этом уведомила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

«14.02.2025 г. специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве по факту публикации в средствах массовой информации сведений о приобретении покупателем в магазине «ВкусВилл» на улице Беломорской зефира кофейного в белом шоколаде (изготовитель: ООО «Миэнджел» г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 5) с металлической стружкой, незамедлительно начато расследование с выездом на место», — сказано в публикации.

В общей сложности было найдено четыре упаковки с инородным веществом. Все они принадлежат к партии, изготовленной 31.01.2025 года. Реализация опасного товара приостановлена.

Ведомство направило АО «ВкусВилл» запрос о предоставлении пояснений, дополнительных материалов и сведений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение некачественного зефира. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области также было уведомлено о ситуации для принятия мер в отношении изготовителя.

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В прошлом году у «ВкусВилла» уже возникали проблемы с зефиром. В октябре стало известно, что продукцией отравились сотни покупателей. Тогда в сети магазинов объяснили, что дело в мальтите, который может действовать как слабительное при чрезмерном употреблении. В итоге была временно приостановлена деятельность фабрики «Сокол» в подмосковном Дмитрове, где и производился зефир для «ВкусВилла».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Irina Ruchushkina

Юрий Лысенко
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