Life.ru узнал у пресс-службы Домодедово о последствиях возгорания снегоуборщика

В аэропорту Домодедово произошло возгорание прицепа во время выполнения задания. Силы СПАСОП аэропорта оперативно ликвидировали пожар. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Домодедово.

Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. Инцидент не повлиял на операционную деятельность аэропорта, который продолжает работать в штатном режиме.