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14 февраля, 22:22

Life.ru узнал у пресс-службы Домодедово о последствиях возгорания снегоуборщика

Пресс-служба Домодедово: Пострадавших при возгорании прицепа на полосе нет

В аэропорту Домодедово произошло возгорание прицепа во время выполнения задания. Силы СПАСОП аэропорта оперативно ликвидировали пожар. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Домодедово.

Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. Инцидент не повлиял на операционную деятельность аэропорта, который продолжает работать в штатном режиме.

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Ранее стало известно, что частный дом вспыхнул в подмосковном садовом товариществе Яхонт в ночь на 13 февраля. Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. В результате происшествия есть жертвы

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Артём Гапоненко
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