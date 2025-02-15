Суд США официально закрыл дело Александра Винника, который уже вернулся в Россию. В документе, опубликованном в электронной базе суда, говорится, что россиянин освобождён из-под стражи, а дело закрыто по ходатайству Штатов.

Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона, которые обвинил его в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e. 14 февраля он вернулся в Москву в результате договорённости между странами.