Свободные деньги: Life.ru узнал, как за 2024-й снизилась долговая нагрузка россиян

Долговая нагрузка россиян в 2024 году снизилась. Как Life.ru сообщили в аналитическом центре НАФИ, доля граждан, чьи обязательства перед финансовыми организациями превышают 50% от дохода, сократилась, а тех, кто платит не более 30% от поступлений, возросла.

Эксперты отметили, что конкретного порога предельной долговой нагрузки (ПДН), обеспечивающего одобрение кредита, не существует. При этом уровень ПДН в 30% и ниже считается низким, а выше 50% — высоким. Среди российских заёмщиков в 2024 году 77% имели низкий уровень долговой нагрузки, 14% — средний, и 7% — высокий.

Наиболее активно кредиты и займы используют молодые люди до 34 лет, женщины, работники с рабочими профессиями и многодетные семьи. За последний год каждый второй россиянин (50%) обращался за кредитами и займами, в сравнении с 2023-м, доля таких людей возросла на 5%.

А вот доля тех, кто вместо банков выбирает другие формы для кредитов и займов, сократилась за год на 3 п.п. и составила всего 10% от общего числа. Не пользовались кредитами и займами за последний год 44% россиян. Чаще всего такие люди встречаются среди мужчин в возрасте старше 45 лет, а также тех, кто живет один.