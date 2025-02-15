Администрация Трампа лишила журналистов AP доступа в Овальный кабинет

Администрация президента США Дональда Трампа лишила журналистов агентства Associated Press (AP) доступа в Овальный кабинет и на борт президентского самолёта. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович в соцсети X.

Это решение связано с тем, что AP игнорирует переименование Американского залива, что, по его мнению, «сеет рознь». Он также напомнил, что первая поправка к Конституции США не гарантирует журналистам привилегий на беспрепятственный доступ.

«Associated Press продолжает игнорировать осуществленное по закону переименование Американского залива», — заявил Бадович.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. По его словам, никто их не слушает. Тем временем на работу этих радиостанций тратится около 1 миллиарда долларов в год.