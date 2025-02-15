Орбан выдал, за что Сорос и другие западные капиталисты сделали Путина элементом личной мести
Орбан: Западные капиталисты мстят Путину из-за срыва плана по интеграции РФ
Западный истеблишмент хочет отомстить президенту России Владимиру Путину, поскольку тот, придя к власти в конце 1990-х, не дал им провести интеграцию РФ в мировую экономику в том виде, как им бы того хотелось. Это шло вразрез с российскими национальными интересами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он напомнил про «Вашингтонский консенсус», — так назывался курс макроэкономической политики, по которому мировые капиталисты хотели провести и Россию в 1990-х. Западные толстосумы начали инвестировать в РФ, и у них появился повод полагать, что вскоре в их руках окажется всё, что способна дать им наша страна в плане сырьевых и энергетических ресурсов.
Затем к власти пришёл Путин и заявил о том, что интеграция в мировую экономику — это не тот путь, который хочет для себя Россия. Американские и европейские инвесторы потерпели некоторые убытки от этого.
«И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен», — заявил Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Венгерский политик считает, что западные капиталисты, вроде пресловутого американского миллиардера Джорджа Сороса, обозлились на Путина, поскольку тот не поставил их собственные финансовые интересы в своей стране выше российских национальных.
Россия имела своё видение интеграции в мировую экономику. Этот план отличался от американского и европейского. РФ не хотела быть изолированной.
«Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение», — подчеркнул Орбан.
Венгерский премьер также отметил, что Запад ошибся, сделав ставку на Украину в её конфликте с РФ, поскольку в западном обществе привыкли переоценивать роль помощи англосаксов СССР во время Второй мировой.
Ранее Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России в энергетической отрасли необходимо отменить. Даже самые недалёкие видят, что Европа сама терпит от этого убытки. По словам венгерского политика, Евросоюз не проживёт дольше двух лет, если продолжит свою экономическую политику.
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