Западный истеблишмент хочет отомстить президенту России Владимиру Путину, поскольку тот, придя к власти в конце 1990-х, не дал им провести интеграцию РФ в мировую экономику в том виде, как им бы того хотелось. Это шло вразрез с российскими национальными интересами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил про «Вашингтонский консенсус», — так назывался курс макроэкономической политики, по которому мировые капиталисты хотели провести и Россию в 1990-х. Западные толстосумы начали инвестировать в РФ, и у них появился повод полагать, что вскоре в их руках окажется всё, что способна дать им наша страна в плане сырьевых и энергетических ресурсов.

Затем к власти пришёл Путин и заявил о том, что интеграция в мировую экономику — это не тот путь, который хочет для себя Россия. Американские и европейские инвесторы потерпели некоторые убытки от этого.

«И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен», — заявил Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Венгерский политик считает, что западные капиталисты, вроде пресловутого американского миллиардера Джорджа Сороса, обозлились на Путина, поскольку тот не поставил их собственные финансовые интересы в своей стране выше российских национальных.

Россия имела своё видение интеграции в мировую экономику. Этот план отличался от американского и европейского. РФ не хотела быть изолированной.

«Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение», — подчеркнул Орбан.