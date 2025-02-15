«Ковёр» отменили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, два самолёта ушли на запасные аэродромы
Росавиация: План «Ковёр» отменён в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного
Ограничения на приём и вылет самолётов, введённые из-за угрозы атаки БПЛА в семи российских аэропортах, сняты. План «Ковёр» отменили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация.
«В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 08:45 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – уточнило агентство.
Там сообщили, что за время действия плана «Ковёр» на запасных аэродромах приземлились два самолёта: один выполнял рейс в Астрахань, другой – во Владикавказ.
Напомним, что утром 15 февраля в семи аэропортах России были введены временные ограничения. Они также коснулись Астрахани, Владикавказа, Грозного и Ульяновска. В Волгограде и Саратове приём и выпуск самолётов начал действовать в обычном режиме в 07:19 и 07:30 мск. Аэропорты Калуги и Ульяновска отменили ограничения в 08:00 и 08:30.
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