«Ковёр» отменили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, два самолёта ушли на запасные аэродромы

Ограничения на приём и вылет самолётов, введённые из-за угрозы атаки БПЛА в семи российских аэропортах, сняты. План «Ковёр» отменили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация.

«В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 08:45 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – уточнило агентство.